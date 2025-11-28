أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6360 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5565 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4770 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44520 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.69 جنيه للبيع و 47.59 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 55.27 جنيه للبيع، و 55.14 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.11 جنيه للبيع، 62.97 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.71 جنيه للبيع، 12.68 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الاماراتي

درهم اماراتي 12.98 جنيه للبيع، و 12.95 جنيه للشراء.



ردت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال " هناك انتشار لـ بعض الأمراض التنفسية خلال هذه الأيام، وأن الكثير من الطلاب لديهم امتحانات".

وقالت إن هناك فارق في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد، ولذلك على جميع الطلاب والمواطنين ارتداء الملابس المناسبة، لحالة الجو ومتابعة النشرات الجوية، حتى لا يصاب أحد بالبرد، وأن أفضل ملابس خلال هذه الفترة هي الملابس الشتوية الخفيفة، أن الخريفية.

الأسبوع الأول من الشهر المقبل

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وأنها تنصح المواطنين بارتداء الملابس المناسبة.

وأوضحت أن الجو مستقر، ولكن فارق الحرارة بين اليوم والثاني يخدع المواطنين، ولذلك على الجميع الحذر من التغيرات في الأحوال الجوية.



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية (اعتبارا من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص ستكون مهيئة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين).

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 26 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من حلايب والشلاتين إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح أحياناً على مناطق من سيوة - السلوم- مطروح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .