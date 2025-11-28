قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 72فدانا و940 مترا أملاك الدولة وإزالة 32 تعديا

إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استرداد 72 فدان و15 قيراط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، إضافة إلى 940 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ حملات إزالة لـ 32 حالة تعدي على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بشأن حماية الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء المخالف، واستعادة الأراضي المتعدي عليها.

 إزالة 32 حالة تعدي

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية بمراكز الفتح، وساحل سليم، وصدفا، والقوصية، والبداري إلى جانب حي غرب أسيوط، وبالتعاون مع جهات الولاية المختلفة ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعّالة من الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرارات بدقة وانضباط وشملت الإزالات 21 حالة تعدي على أراضي الريف المصري بمركز القوصية، و5 حالات مخالفات متغيرات مكانية بمركز البداري، وحالتين لتعديات على أراضي الإصلاح الزراعي بساحل سليم، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي مشتركة على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركزي الفتح وصدفا، إلى جانب حالتين من المتغيرات المكانية في نطاق حي غرب.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ الأعمال جرى تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الدفع بمعدات المراكز والأحياء للعمل وفق الجدول الزمني المقرر.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار الحملات بجميع المراكز والأحياء لحماية أملاك الدولة وردع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات بناء عشوائي من خلال غرفة عمليات المحافظة عبر الخط الساخن 114 أو الأرقام 088/2135858 – 088/2135727، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا.

أسيوط استرداد 72 فدان الأراضي الزراعية المباني المخالفة إزالة لـ 32 حالة تعدي الموجة 27 لإزالة التعديات

