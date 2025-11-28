توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن المدير الفني ياس توروب لا يمانع فكرة التعاقد مع لاعب وسط بتروجيت حامد حمدان خلال فترة الانتقالات المقبلة، لكنه اشترط أن يكون ذلك مرتبطًا برحيل اللاعب أحمد رضا عن الفريق.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن توروب أكد للإدارة أنه لا يرى أي مشكلة في ضم حمدان مع بقاء المالي أليو ديانج داخل الفريق، خصوصًا أن الجهاز الفني يعتبر ديانج عنصرًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي.

وأشار الغندور إلى أن القرار النهائي سيكون في يد لجنة التخطيط بالتنسيق مع قطاع الكرة، خاصة أن ملف الراحلين ما زال قيد الدراسة لتحديد القائمة النهائية قبل بداية التحركات الرسمية في الميركاتو.