الزمالك يكشف سبب توقف مفاوضات ضم حامد حمدان

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن السبب الرئيسي وراء توقف مفاوضات التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجيت يعود إلى الأزمة المالية التي يمر بها النادي في الوقت الحالي، وعدم القدرة على رفع ايقاف القيد حتى اللحظة الحالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك ما زال ملتزمًا بالاتفاق المبدئي مع بتروجيت، وأنه حال انتهاء الأزمة المالية ورفع القيد رسميًا، سيقوم بفتح ملف التفاوض لإتمام الصفقة في يناير المقبل.

وفي السياق ذاته، قال مصدر داخل نادي بتروجيت إن المفاوضات مع الزمالك "متوقفة تمامًا" منذ فترة، رغم وجود اتفاق سابق بين الطرفين، مشيرًا إلى أن اللاعب كان متمسكًا بالانتقال للقلعة البيضاء حين كان عرض الزمالك هو الخيار الوحيد المتاح أمامه.

وأضاف أن الوضع تغيّر بعدما تلقّى حمدان عدة عروض محلية وخارجية، مؤكدًا: "إذا استمر تباطؤ الزمالك، ووصل عرض رسمي من الأهلي، سنسعى لتحقيق أقصى استفادة للنادي واللاعب".

كما أشار المصدر إلى وجود تواصل غير رسمي من جانب الأهلي، موضحًا أن مسؤولي القلعة الحمراء تحدثوا مع وكيل اللاعب لمعرفة شروط انتقاله، دون إرسال عرض رسمي حتى الآن.

واختتم بقوله: "لن نقف أمام رغبة اللاعب هناك عروض قوية أمامه، وسنساعده في اختيار الأنسب لمستقبله، سواء داخل مصر أو خارجها".

وفي سياق اخر كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن توصل مسؤولي الأبيض لاتفاق مع البرتغالي روي أجواش المدرب المساعد لجوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالزمالك من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتواصل مع أجواش لقيادة الفريق، والجميع يدعم أحمد عبد الرؤوف المدير الفني الحالي للفريق في مهمته، ويثق في قدراته وقدرات الجهاز المعاون له.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.