بتروجيت: مفاوضات انتقال حامد حمدان إلى الزمالك "محلك سر "

كشف محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، عن أخر تطورات ملف بيع حامد حمدان لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: سر تمسك حامد حمدان بالزمالك في وقت سابق لانه كان العرض الوحيد ولكن حاليا الوضع اختلف لان اللاعب يمتلك عروض داخليه وخارجية

وأضاف: هناك عروض داخلية وخارجية للتعاقد مع حامد حمدان، ولكن بكل تأكيد لن نقف أمام رغبة حامد حمدان حال اراد اللاعب الانتقال إلى أي فريق.

وتابع: ولاهلي لم يطلب ضم اللاعب رسمياً وغير رسمياً، ولكن عندي معلومة ان الاهلي تحدث مع سمير الحاوي وكيل اللاعب لمعرفه امكانية انتقال اللاعب الي الاهلي

وواصل: مفاوضات الزمالك مع بتروجيت لضم حامد حمدان لاعب الفريق، محلك سر حتى هذه اللحظة