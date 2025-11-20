قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
ماجد محيي: المنافسة قوية في البطولة الأفريقية للقوس والسهم.. وهدفنا تحقيق المراكز الأولى

أكد ماجد محيي المدير الفني لمنتخب مصر للقوس والسهم المشارك في البطولة الأفريقية الرابعة عشرة في كوت ديفوار على قوة المنافسة، وشدد على أن هناك أكثر من منافس للمنتخب المصري أمثال الجزائر وتونس وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وتشاد وموريشيوس والسنغال وتوجو ونيجيريا والكاميرون.
وأضاف أن البطولة تشهد مشاركة أكثر من 15 دولة أفريقية، وشدد على أن المنافسة في فئة تحت 18 سنة ستكون قوية من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقرر لها في داكار.


وأعرب ماجد محيي عن ثقته في لاعبي ولاعبات المنتخب بتحقيق المراكز الأولى وحصد الميداليات.


وأضاف أن بعثة المنتخب تضم اللاعبة نورا الصباغ لاعبة القوس المركب التي حققت أرقام مميزة من قبل، موضحًا أن اللاعبين ظهروا بصورة مميزة خلال المعسكرات الأخيرة قبل المشاركة في البطولة.


وتنطلق اليوم منافسات البطولة الأفريقية الرابعة عشرة، وتستمر منافساتها حتى يوم 24 نوفمبر الجاري.

وتضم بعثة المنتخب كل من إسماعيل عز الدين وأحمد محسن، وزين الدين محمد من منتخب الشباب تحت 18 سنة، و نواري السيد وهنا عبد المعطي من منتخب السيدات تحت 18 سنة، بالإضافة إلى نورا الصباغ في منافسات القوس المركب سيدات، ويترأس بعثة المنتخب الدكتور معتز نور الدين عضو مجلس الإدارة وماجد محيي المدير الفني.

وفضل الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين المشاركة باللاعبين الشباب لتجهيزهم للمشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب المقرر لها في داكار.

