مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي

قدم يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، اعتذاره للنادي الأهلي وجماهيره بعد تصريحاته المسيئة.

وكتب يحيى أبو الفتوح عبر حسابه على فيسبوك: "مداعبة غير مقصودة بالطبع بعد المباركة بكأس السوبر بين شخصين. كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الاندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي".

وتابع: "هذا وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيال من قام بالتسجيل والنشر دون أذن حيث انني لم اقصد الإساءة الي جماهير الأهلى الغفيره المحترمة.

وكلفت إدارة النادي الأهلي محمد عثمان المستشار القانوني، بتقديم شكاوى عاجلة إلى كلٍ من أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد عبد اللطيف وزير التعليم، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي؛ حيال تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي والتي تضمنت تجاوزات في حق النادي وجماهيره ومؤسسات الدولة.



وقال الأهلي أن الإدارة خصت الشكاوي وزارة المالية بصفتها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي الجهة الرقابية عليه. ومحمد عبد اللطيف بعدما أشار أبو الفتوح في تصريحاته إلى أن التعليم في مصر «بايظ علشان كدة نتج عنه أهلاوية كتير. والبنوك ناجحة لأن كل قياداتها زملكاوية»، والدكتور أشرف صبحي بمسئولياته عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري الذي بات يتلقى تعليمًا، يراه نائب رئيس البنك الأهلي «بايظ».

كما كلف النادي المستشار القانوني بتقديم بلاغ إلى المستشار النائب العام بهذا الخصوص.. جاءت هذه الشكاوى للحفاظ على حقوق الأهلي وجماهيره.

وحتى لا تكرر مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب، في الوقت الذي تحتاج فيه بلادنا إلى التكاتف ووحدة الصف لمواجهة كل التحديات.