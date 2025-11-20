شوبير يحسم الجدل بشان قرب انضمام نجم الجزائر للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة ما يتردد بشان قرب انضمام أحد نجوم المنتخب الجزائري للاهلي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية ان هناك بعض التقارير إن الأهلي بينافس فريق مولديه الجزائر على ضم لاعب الوسط الجزائري رفيق جويتان.

وتابع شوبير أن جويتان هو محترف في البرتغال مع فريق إشتوريل برايا اللي بيلعب في الدوري البرتغالي الممتاز، ولعب مباراة دولية وحيدة مع المنتخب الجزائري الثاني اللي كانت ضد مصر

وأضاف : “هل بالفعل الأهلي بيفاوضه ولا لأ..؟ معنديش فكرة بس بيقولوا إن فيه أندية كثيرة جدا بتنافسه، وفريق المولوديه انسحب من السباق على الفوز بتوقيعه”