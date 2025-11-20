التعليم بايظ.. تفاصيل أزمة عنيفة بين الأهلي ومسئول بأحد البنوك

نشبت أزمة حادة بين النادي الأهلي ونائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي علي خلفية تصريحات أطلقها الأخير عن قطبي الكرة المصرية المارد الأحمر والزمالك.

نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي أطلق تصريحا هاجم خلاله النادي الأهلي ومشيدا في نفس الوقت بالغريم التقليدي نادي الزمالك.

فيما رد أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي علي تصريحات نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي مستنكرا إياها.

رئيس البنك الأهلي يهاجم القلعة الحمراء

قال يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي رداً على سؤال ليه معظم المسؤولين في البنوك بيشجعوا الزمالك؟

الحمدلله دي أفضل حاجة فيهم علشان كدا البنوك ناجحة هقول أيه بقى كنتوا بتقولوا التعليم بايظ فنتج عنه أهلاوية كتير فنعمل أيه أحنا دلوقتي بنحاول ناخد البهريز لقطاع البنوك.

وقال “أبو الفتوح” في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “التعليم بايظ… علشان كده معظم الشعب أهلاوية”. وهي العبارة التي أثارت موجة غضب واسعة داخل النادي الأهلي وبين جماهيره.

الأهلي يرد علي تصريحات رئيس البنك الأهلي

سادت حالة من الغضب داخل النادي الأهلي بعد انتشار تصريحات منسوبة ليحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

وكتب محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عبر حسابه على فيسبوك: “هو فعلاً كده في مشكلة في التعليم عشان حد بالعقلية السطحية دي يوصل لمنصب مهم زي ده لكن النادي الأهلي الأكثر نجاحاً تاريخياً في مصر وعلى مستوى القارة وأصبح نموذجاً يحتذى به كمؤسسة عملاقة ناجحة واسمه أصبح علامة كبيرة عالمياً حقق ذلك برغم تعاقب مجالس إدارات مختلفة وأجهزة فنية وإدارية مختلفة مصرية وأجنبية وتعاقب أجيال من اللاعبين بفضل العنصر الثابت والأهم في المنظومة والتي تكمن في عقلية وثقافة جمهوره الواعي التي لا تعرف سوى النجاح وتركز على نفسها فقط ولا تلتفت للمنافسين أو نظريات”.

وتابع: “المؤامرة عليك أن تتعلم وتعي أنت وغيرك كيفية الإستمرارية في النجاحات والإنجازات وتشريف اسم مصر قارياً وعالمياً عن جهد وعلم لا عن عشوائية وفي النهاية لابد من الحساب والعقاب كمسؤول عليه أن يتحمل تبعات مسؤولياته وألا يمر ذلك مرور الكرام”.