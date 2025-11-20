قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحف الجزائرية توجه رسالة تحذير لـ شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

وجهت الصحف الجزائرية تحذير ل فريق شبيبة القبائل قبل مواجهة الاهلي المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت بـ"ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت صحيفة “المساء” أن شبيبة القبائل يراهن على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النادي الأهلي تعزز من آماله في تخطي دور المجموعات مشددا ان شبيبة القبائل سيخوض المباراة بقائمة كاملة العدد بعد تعافي اللاعب مرباح قاية من الإصابة

وأضافت الصحيفة “المباراة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لكتيبة المدرب الألماني زينباور، المطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية، تسمح لهم بمواصلة المشوار في أحسن الظروف فالتشكيلة القبائلية، أجرت تحضيرات في المستوى من خلال تركيز الطاقم الفني على الجانب التكتيكي وتفادي الأخطاء، التي قد لا تسمح بالعودة بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد النقاط الثلاث وهو ما يتطلب من لاعبي الشبيبة أخذ الأمور بجدية وعدم الوقوع في الأخطاء”

 بينما أكدت صحيفة  “الخبر” أن شبيبة القبائل سيخوض مباراة الأهلي وسط أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي الذي حصل على موافقة الجهات الأمنية على طلبه المقدم بحضور جماهيره بالسعة الكاملة.

وأوضحت الصحيفة، أن تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شهدت عودة محمود حسن تريزيجيه الذي تعافى من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة في مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل

 ويقع الاهلي في المجموعة الثانية بصحبة فرق يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

الاهلي دوري ابطال افريقيا شبيبة القبائل

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

رئيس مدينة بني سويف

محافظ بني سويف ينيب رؤساء المدن في افتتاح مسجدي الكريم والرحمن ببلفيا والشنطور

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

