الصحف الجزائرية توجه رسالة تحذير لـ شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي

وجهت الصحف الجزائرية تحذير ل فريق شبيبة القبائل قبل مواجهة الاهلي المقرر لها السادسة مساء بعد غد السبت بـ"ستاد القاهرة"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت صحيفة “المساء” أن شبيبة القبائل يراهن على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة النادي الأهلي تعزز من آماله في تخطي دور المجموعات مشددا ان شبيبة القبائل سيخوض المباراة بقائمة كاملة العدد بعد تعافي اللاعب مرباح قاية من الإصابة

وأضافت الصحيفة “المباراة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لكتيبة المدرب الألماني زينباور، المطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية، تسمح لهم بمواصلة المشوار في أحسن الظروف فالتشكيلة القبائلية، أجرت تحضيرات في المستوى من خلال تركيز الطاقم الفني على الجانب التكتيكي وتفادي الأخطاء، التي قد لا تسمح بالعودة بنتيجة إيجابية أمام الأهلي، الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لحصد النقاط الثلاث وهو ما يتطلب من لاعبي الشبيبة أخذ الأمور بجدية وعدم الوقوع في الأخطاء”

بينما أكدت صحيفة “الخبر” أن شبيبة القبائل سيخوض مباراة الأهلي وسط أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي الذي حصل على موافقة الجهات الأمنية على طلبه المقدم بحضور جماهيره بالسعة الكاملة.

وأوضحت الصحيفة، أن تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شهدت عودة محمود حسن تريزيجيه الذي تعافى من الإصابة وبات جاهزاً للمشاركة في مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل

ويقع الاهلي في المجموعة الثانية بصحبة فرق يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.