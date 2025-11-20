خالد طلعت: أشرف حكيمي يستحق جايزة أفضل لاعب في أفريقيا

علق الناقد الرياضي خالد طلعت، على فوز أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في افريقيا عن عام ٢٠٢٥.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك: “رغم اني مصري، لكن شايف الحق ان المغربي أشرف حكيمي هو اللي يستحق جايزة أفضل لاعب في أفريقيا السنة دي عن جدارة واستحقاق”.

وتابع: “أهم حاجة في المقارنة بين أي لاعبين هي البطولات اللي ساهم فيها لفريقه مش الأداء الفردي لأن الاداء الفردي بدون بطولات مالوش أي قيمة لكن الاهم انه يوصل لبطولات”.

وأضاف: “محمد صلاح السنة دي توج ببطولة وحيدة فقط هي الدوري الانجليزي وخسر كل البطولات التانية اللي شارك فيها محليا وقاريا”.

وأوضح: “أشرف حكيمي كسب 5 بطولات الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي ودوري أبطال أوروبا (أهم بطولة في العالم) لأول مرة في تاريخ ناديه، وكاس السوبر الأوروبي وتقريبا خسر بطولة وحيدة فقط كاس العالم للأندية”.

واختتم: “أشرف حكيمي كان عنصر أساسي مهم ومؤثر في كل البطولات دي وبالتالي يستحق الجايزة عن جدارة واستحقاق”.