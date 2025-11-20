وزير الرياضة يشهد احتفالية توقيع عقد تطوير فندق مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، احتفالية توقيع عقد بدء أعمال تطوير فندق مركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة، وذلك ضمن خطة الوزارة نحو تحديث ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

انطلقت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها عرض شامل قدمه اللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، استعرض خلاله أبرز الإنجازات التي حققتها المدن الشبابية بالمحافظات، ثم ألقى هشام الحصري، كلمة عبر فيها عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكداً حرص المجموعة على تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة.

خلال كلمته أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا المشروع جزء من منظومة متكاملة في إطار رؤية الدولة للاستثمار في النشء والشباب، وتوفير بيئة حديثة ومتطورة تستوعب احتياجات الأجيال الجديدة، وتدعم قدراتهم في مختلف المجالات.

واضاف وزير الشباب والرياضة، نشهد اليوم توقيع عقد وبدء أعمال تطوير فندق مركز الابتكار الشبابي والتعليم بالجزيرة، والذي يُعد أحد أهم مشروعات الطرح الاستثماري داخل الوزارة، إن الرؤية الاستثمارية للمدن الشبابية تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من أصولها وتحويلها إلى طاقات فاعلة تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم الشباب في آن واحد.



واشار وزير الشباب والرياضة ان مشروع التطوير هو تحديثًا شاملاً للبنية التحتية والخدمات داخل مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بما يتماشى مع خطة الوزارة لتحويل المنطقة إلى مجمع شبابي متكامل يضم أكثر من 50 منشأة متنوعة تخدم مجالات التدريب والإقامة والبرامج التعليمية والإبداعية.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلاً: "الاستثمار في المدن الشبابية هو استثمار في الإنسان والمكان معاً، فكل مشروع تنموي داخل مدينة شبابية يفتح آفاقاً جديدة للتدريب والتشغيل والإبداع. نشكر جميع الشركاء الذين يسهمون في تحويل هذه الرؤية إلى واقع يليق بالشباب المصري."

وقع على عقد الاتفاق من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، فيما وقع على الاتفاق مع هشام الحصري