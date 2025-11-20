اختتام فعاليات الملتقى التدريبي الثاني لبرلمان شباب مصر بالمدينة الشبابية بالغردقة

اختُتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، أعمال الملتقى التدريبي الثاني لبرلمان شباب مصر، بالمدينة الشبابية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر ،والذي استمر خلال الفترة من[ ١٧ - ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥] بمشاركة واسعة من أعضاء برلمان شباب مصر ونخبة من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات العمل البرلماني والسياسي والشبابي.

يأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار نهج الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات وصناعة المستقبل، باعتبارهم أحد أعمدة عملية البناء والتنمية في ظل رؤية الدولة للجمهورية الجديدة. ويهدف الملتقى إلى وضع رؤية تطويرية وتصور استراتيجي شامل لدور برلمان شباب مصر خلال الفصل التشريعي 2025 – 2026، ورفع كفاءة أعضائه وتأهيلهم لممارسة العمل العام وفق أحدث الأساليب المعتمدة في العمل البرلماني.

تضمن البرنامج التدريبي للملتقى عقد جلسات تثقيفية وورش عمل متخصصة هدفت إلى تنمية قدرات الشباب في مجالات الحوار وصنع القرار، وآليات الممارسة البرلمانية، والتواصل المجتمعي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الوطنية الراهنة. كما شهدت الفعاليات تبادلًا للخبرات بين أعضاء البرلمان والخبراء المشاركين، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية تمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على طرح رؤى وحلول عملية تدعم قضايا الوطن.

حضر الختام الأستاذة راندا البيطار – مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، وشهدت الفعاليات استعراضًا شاملاً لمجموعة من التوصيات والمقترحات التطويرية للفصل التشريعي 2025 – 2026، وعبّر الشباب خلال الجلسة الختامية عن رؤيتهم المستقبلية لتعزيز دور البرلمان وجعله أكثر تفاعلًا مع قضايا الشباب واحتياجاتهم، وأكثر قدرة على صياغة مبادرات وطنية مؤثرة.

ويُجسّد هذا الملتقى تأكيد وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر لبرلمان شباب مصر بوصفه منصة وطنية فاعلة لاكتشاف وإعداد قادة شباب قادرين على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة المشاركة والحوار.

كما تؤكد الوزارة التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجية تمكين الشباب وتوفير بيئة محفزة تُمكّنهم من إطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن الشباب هم دعامة الحاضر وركيزة المستقبل.