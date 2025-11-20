إتجاه لإعارة ثلاثي الزمالك في يناير المقبل .. ما الجديد؟

كشف الإعلامي أمير هشام، عن اتجاه برحيل ثلاثي لاعبي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك يتجه لإعارة الثلاثي ناصر منسي ومحمود جهاد وعبدالحميد معالي خلال سوق انتقالات يناير المقبل".

ويستضيف الزمالك نظيره زيسكو الزامبي في التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي فى افتتاحية مبارياته فى دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.