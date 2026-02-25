إبراهيم صلاح في اتحاد الكرة لحل أزمة إيقافه 12 مباراة

توجه إبراهيم صلاح مدرب نادي الزمالك ، لاتحاد الكرة للاستفسار عن موقف التظلم الذي قدمه منذ شهر بشأن عقوبة الإيقاف.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرار بإيقاف إبراهيم صلاح ، حينما كان مديرا فنيا لفريق جي في دوري القسم الثالث.

بعد دخول إبراهيم صلاح في أزمة رفقة فريقه جي في دوري القسم الثالث أمام منافسه القناطر الخيرية

ونشبت أزمة بين أعضاء الفريقين خلال المباراة مما أدي لفوضى في ملعب المباراة ويقرر اتحاد الكرة إيقاف إبراهيم صلاح لمدة 12 مباراة.

تفاصيل أزمة إبراهيم صلاح

بعد رحيل إبراهيم صلاح عن فريق جي قام بتدريب في فريق ناصر الشرقية لمدة 6 مباريات بجانب 7 مباريات مع الزمالك ومباراة مع جي

وتواجد إبراهيم صلاح في مقر الاتحاد للقاء مصطفى عزام المدير التنفيذي لمعرفة القرار النهائي بشأن التظلم المرسل

ويصدر القرار النهائي خلال 48 ساعة لحسم الموقف القانوني والرسمي لإبراهيم صلاح