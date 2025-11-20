الأهلي يتواصل مع وكيل حامد حمدان لضمه

أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن الأهلي تواصل مع سمير الحاوي وكيل أعمال حامد حمدان لضم اللاعب.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الأهلي لم يتواصل رسميا مع بتروجيت لضم حامد حمدان لاعب الفريق حتى هذه اللحظة.

وأضاف: لكن المعلومة اللي عندي أن النادي الأهلي تواصل مع وكيل أعمال حامد حمدان وهو سمير الحاوي لضم اللاعب خلال فترة الانتقاالات الشتوية المقبلة.

وتابع: هناك عروض داخلية وخارجية للتعاقد مع حامد حمدان، ولكن بكل تأكيد لن نقف أمام رغبة حامد حمدان حال أراد اللاعب الانتقال إلى أي فريق.