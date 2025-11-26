الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك ، خطواته الجادة لإتمام التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان، نجم وسط فريق بتروجت، حيث تكثف إدارة القلعة البيضاء جهودها لإنهاء الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتي هذه التحركات، رغم استمرار أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الزمالك حالياً، وهو ما أثار قلق إدارة بتروجت بشأن إمكانية إكمال إجراءات انتقال اللاعب في الموعد المحدد، إلا أن الزمالك يتمسك بإتمام التعاقد في يناير المقبل وفق الاتفاق المسبق الذي تم بين الناديين، متضمناً جميع التفاصيل المالية وموعد انتقال اللاعب رسمياً.

وتسير المفاوضات في اتجاه إيجابي، خصوصاً في ظل رغبة اللاعب القوية في ارتداء قميص الزمالك، حيث رفض الدخول في مفاوضات مع أي نادٍ آخر خلال الفترة الماضية، مفضلاً الانتقال للقلعة البيضاء.

وحرصت إدارة الزمالك على طمأنة مسؤولي بتروجت بخصوص أزمة القيد، مؤكدة أن النادي يعمل حالياً على إنهاء كل الملفات المالية المعلقة وسداد المستحقات التي تمنع قيد صفقاته الجديدة.