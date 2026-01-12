النائبة آية عبد الرحمن مذيعة برنامج "دولة التلاوة" تؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد

أدت الإعلامية أية عبد الرحمن مقدمة برنامج دولة التلاوة اليمين الدستورية عضوا بمجلس النواب الجديد، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

أشاد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب 2026 بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السابق، مشيرا الي أن الفصل التشريعي الثاني الماضي شهد برئاسة القامة الدستورية و القانونية الرفيعة المستشار حنفي جبالي ، أداء جادا و جهد يحسب للمجلس في انجاز عدد من التشريعات ، والمواطن يتلمس صوتا يليق بعراقة و تاريخ شعبه

وقال “بدوي” في كلمة له عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني، إن مجلس النواب ركيزة الإصلاح التشريعي المتين و الذي بني على ارث ضخم من الممارسة البرلمانية، على اكتفا رجال لهم منا جميعا الشكر و التقدير على ما تركوه من ارث تشريعي في ظل احداث جسام مرت بهذا الوطن"