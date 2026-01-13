عمرو أديب: خير فعل وزير الأوقاف برفع صوره من على مسجد السيدة زينب

علق الإعلامي عمرو أديب، على إزالة صورة وزير الأوقاف أسامة الازهري من على مسجد السيدة زينب.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" خير فعل وزير الأوقاف عندما رفع صوره من على مسجد السيدة زينب ".

وأكمل عمرو اديب:" انتقدت وجود صور وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب منذ أيام وتم رفع الصور وهو قرار حكيم من وزير الأوقاف ".

ولفت عمور اديب :" بركة آل البيت بتحل على الناس كلها وكل واحد متواجد في مولد السيدة زينب بيلاقي الطعام بتاعه ".



وكان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لافتة تحمل صورة وزير الأوقاف معلقة على واجهة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، ما فتح باب النقاش والانتقادات، معتبرين أن المسجد يرتبط بمكانة روحية خاصة لدى المصريين ومحبي آل البيت.

وعلق أحد المحبين عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلًا: هذا مسجد رئيسة الديوان الطاهرة السيدة زينب وليس مسجد وزير الأوقاف كل سنة وحبايبها بخير، فيما تساءل آخر قائلًا: مين اللي تحت رعاية مين، في إشارة إلى عدم ملاءمة وضع صورة أي مسؤول على مسجد يحمل هذا الثقل الديني والوجداني.

كما طالب عدد من المتابعين وزير الأوقاف بشكل مباشر بإنزال هذه اللافتات، حيث كتب أحدهم: على الدكتور أسامة الأزهري، وهو عالم مخلص وخادم محب لآل البيت أحبه وأثق في نزاهته وصدقه، أن يوجه بإنزال هذه البانرات ووضعها في مكان لا يؤذي مشاعر المحبين

