تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
لإحياء سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال إذا فعلتها تؤجر عليها
بقوة 279 حصانًا.. مواصفات إنفينيتي QX60 الرياضية 2026
بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية
بعد هطول الأمطار.. كيف تتعامل كفر الشيخ مع تقلبات الطقس؟
مفاجأة.. باريس إف سي يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا
ميكالي يتحدث عن تدريب الزمالك: شرف كبير وتقدير لمسيرتي
خاص| مهلة شهر لتصحيح المسار.. لؤي دعبس: اتحاد الملاكمة منقسم وسنتوجه للوزير قبل سحب الثقة
مستعدون لأي سيناريو.. الاحتلال الإسرائيلي يعلق على احتجاجات إيران
أمطار غزيرة على دمياط.. وتوقف حركة الصيد لحين استقرار الطقس
عبدالغفار: الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في التغلب على فيروس سي

هاني حسين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في مسار التغلب على فيروس سي .

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" في 2014 كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في معدلات الإصابة بفيروس سي ـما في 2023 مصر حصلت على الإشهاد الذهبي على مستوى العالم في مسار القضاء على فيروس سي".

وتابع حسام عبد الغفار : كان هناك إرادة سياسية قوية من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطن والقضاء على فيروس سي وهذا الامر بدأ بمبادرة 100 مليون صحة ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" 100 مليون صحة واحدة من اكبر المسوح الطبية على مستوى لعالم وتتم إجراء مسح طبي لـ 63 مليون مواطن في مصر وتم تقديم علاج لـ 4 مليون شخص".

 وتابع حسام عبد الغفار :" 100 مليون صحة مستمرة ولم تتوقف للكشف عن الامراض المزمنة".

وتابع حسام عبد الغفار :" في نهاية الربع الأول من 2026 سوف يبدأ البدء التجريبي للمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا ".

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن
الرضع
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
