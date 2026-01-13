عبدالغفار: الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في التغلب على فيروس سي

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي في مسار التغلب على فيروس سي .

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" في 2014 كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم في معدلات الإصابة بفيروس سي ـما في 2023 مصر حصلت على الإشهاد الذهبي على مستوى العالم في مسار القضاء على فيروس سي".

وتابع حسام عبد الغفار : كان هناك إرادة سياسية قوية من اجل توفير الخدمات الصحية للمواطن والقضاء على فيروس سي وهذا الامر بدأ بمبادرة 100 مليون صحة ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" 100 مليون صحة واحدة من اكبر المسوح الطبية على مستوى لعالم وتتم إجراء مسح طبي لـ 63 مليون مواطن في مصر وتم تقديم علاج لـ 4 مليون شخص".

وتابع حسام عبد الغفار :" 100 مليون صحة مستمرة ولم تتوقف للكشف عن الامراض المزمنة".

وتابع حسام عبد الغفار :" في نهاية الربع الأول من 2026 سوف يبدأ البدء التجريبي للمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا ".