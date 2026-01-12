الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت في 6 محافظات بالمرحلة الأولى وتم البدء في محافظات المرحلة الثانية بـ 5 محافظات .

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" التغطية التأمينية في الـ 6 محافظات الأولى كانت لحوالي 5.5 مليون مواطن والتغطية التأمينية في محافظات المرحلة الثانية تصل لـ 12.5 مليون مواطن ولو دخلت الإسكندرية مع محافظات المرحلة الثانية تصل التغطية التأمينية لـ 18 مليون مواطن ".

وتابع حسام عبد الغفار :" في نهاية الربع الأول من 2026 سوف يبدأ البدء التجريبي للمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة المنيا ".

واكمل حسام عبد الغفار : تكلفة المرحلة الأولى من منومة التامين الصحي الشامل حوالي 54 مليار جينه وتكلفة المرحلة الثانية تقدر بـ 143 مليار جنيه".

ولفت حسام عبد الغفار :" بالتوازي مع تنفيذ منظومة التامين الصحي الشامل تقوم وزارة الصحة بالعمل على تطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات التي لم يدخلها التأمين الصحي الشامل ".