تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
توك شو

الصحة: لجنة تنظيم العلاج النفسي تراقب مراكز العلاج النفسي لغير الأطباء

هاني حسين

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أسباب تشكيل لجنة لتنظيم العلاج النفسي في مصر.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور ”: "الأمر يرجع إلى أنه كان هناك خلط بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي".

وأوضح حسام عبد الغفار، أن القانون به نصوص خاصة بتنظيم مهنة المعالج النفسي لغير الأطباء ووضع شروط لطبيعة الممارسة ومن يجوز لهم .

واكمل حسام عبد الغفار : "القانون أنشأ لجنة تسعى لفحص طلبات الأخصائيين النفسيين الراغبين في العمل كمعالجين نفسيين للتأكد من حصولهم على الاشتراطات اللازمة مثل دراسات عليا متخصصة ".

ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن اللجنة تقوم بدور الرقابة والإشراف على مراكز العلاج النفسي لغير الأطباء ".

الصحة اخبار التوك شو الطب النفسي العلاج النفسي مصر

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

