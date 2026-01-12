الصحة: لجنة تنظيم العلاج النفسي تراقب مراكز العلاج النفسي لغير الأطباء

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أسباب تشكيل لجنة لتنظيم العلاج النفسي في مصر.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة “ المحور ”: "الأمر يرجع إلى أنه كان هناك خلط بين الطبيب النفسي والمعالج النفسي".

وأوضح حسام عبد الغفار، أن القانون به نصوص خاصة بتنظيم مهنة المعالج النفسي لغير الأطباء ووضع شروط لطبيعة الممارسة ومن يجوز لهم .

واكمل حسام عبد الغفار : "القانون أنشأ لجنة تسعى لفحص طلبات الأخصائيين النفسيين الراغبين في العمل كمعالجين نفسيين للتأكد من حصولهم على الاشتراطات اللازمة مثل دراسات عليا متخصصة ".

ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن اللجنة تقوم بدور الرقابة والإشراف على مراكز العلاج النفسي لغير الأطباء ".