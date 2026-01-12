الصحة: الخدمات الصحية والتعليم على رأس أولويات الدولة المصرية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة المصرية وهذا ما يؤكد عليه الرئيس السيسي.

وقال حسام عبد الغفار في حواره على القناة الاولى، :" المواطن يسعى للحصول على خدمات طبية جيدة ويحصل على تعليم جيد للغاية "، مضيفا:" الرئيس السيسي والحكومة يحرصون على تطوير المنظومة الصحية بشكل مستمر ".

وتابع حسام عبد الغفار :" الصحة لا تعني العلاج من المرض فقط لكن الصحة هي حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي "، مضيفا:" منظومة الصحة حول العالم تتكون من متلقي الخدمة ومقدمها والمنشآة والقوانين والقواعد الحاكمة ".

واكمل حسام عبد الغفار :"على المواطن ان يحصل على نظام غذائي صحي ويحصل على أسلوب حياة صحي وتتواجد علاقة صحية بينه وبين المجتمع والبيئة المحيطة به ".

ولفت حسام عبد الغفار :" الحياة الكريمة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها توفير حياة كريمة من الناحية النفسية والبدينة والاجتماعية وهذا السبب في استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ".