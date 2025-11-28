المصري يواجه زيسكو في الجولة الثانية من الكونفدرالية اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، تحديًا جديدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفًا اليوم على فريق زيسكو الزامبي بملعب ليفي مواناواسا في مدينة ندولا الزامبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1.

ويسعى المصري لتحقيق انتصار جديد يعزز به صدارته للمجموعة التي تضم كلًا من المصري والزمالك وكايزر تشيفز وزيسكو، ويتصدرها الفريق البورسعيدي بفارق الأهداف عن الزمالك.

موعد مباراة المصري وزيسكو الزامبي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة المباراة في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ملعب ليفي مواناواسا بمدينة ندولا، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس".