قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنجي كيوان تكشف عن شخصيتها في مسلسل وننسى اللي كان أمام ياسمين عبد العزيز

الفنانة إنجي كيوان
الفنانة إنجي كيوان
أوركيد سامي

تواصل الفنانة إنجي كيوان حضورها اللافت في الدراما المصرية، حيث انضمت إلى فريق عمل مسلسل "وننسى اللي كان" المنتظر عرضه في رمضان المقبل، لتقف مجددا أمام النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم كريم فهمى، وذلك بعد النجاح الذي حققته معهما في مسلسل "وتقابل حبيب" في موسم رمضان 2025.

وتظهر إنجي كيوان في مسلسل "وننسى اللي كان" بدور مختلف وجذاب يكشف عن جانب جديد من موهبتها، حيث تجسد شخصية مركبة تحمل أبعادا درامية وإنسانية لم تقدمها من قبل، ويعكس هذا التحول في اختياراتها الفنية حرصها على كسر النمط التقليدى بالتجدد الدائم، لتؤكد أنها ليست أسيرة لنمط واحد من الأدوار، بل قادرة على التنقل بسلاسة بين الشخصيات، والظهور في كل مرة بروح جديدة تضيف لها وللمشهد الدرامي المصري.

وتواصل إنجي كيوان تأكيد حضورها على الساحة الفنية بموهبتها، وجاذبيتها الطبيعية أمام الكاميرا، حيث تميزت في كل الأعمال التي شاركت بها بأداء احترافي، يوازن بين الإحساس العالي والحضور القوي، ما جعلها من الأسماء التي تفرض احترامها بثقة وثبات على الساحة الفنية.

وكانت قد حصدت النجمة الشابة إنجي كيوان الإعجاب والإشادات، من الجمهور والنقاد، بعد أن تركت بصمة قوية في موسم دراما رمضان 2025، حيث لفتت الأنظار بأدائها اللافت في مسلسل "وتقابل حبيب"، إلى جانب تألقها في مسلسل "سيد الناس"، حيث أن نجاحها لم يأت من فراغ، بل من موهبة حقيقية تتعمق في الشخصيات التي تقدمها، وتمنح كل دور مساحته من الإحساس والصدق الفني.

وحازت إنجي كيوان على لقب "شمس الدراما المصرية" من قبل الجمهور، إذ أنها تمتلك حضورا آسرا وطاقة فنية فريدة على الشاشة، تجعلها محط أنظار الكاميرا والمشاهد في آن واحد، واستطاعت أن تخلق حالة درامية خاصة بتلقائيتها وصدقها، لا تشبه أحدا، إذ تتماهى مع الشخصيات كأنها تنبض بها، وهي فنانة لا تكرر نفسها، بل تسعى في كل عمل إلى مساحة جديدة من الإبداع والتطور، تؤكد من خلالها أنها مشروع نجمة من طراز خاص.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.

انجي كيوان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

سببان لنفاد رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع

محمد عبد المنعم

أبوريدة: أشفق على محمد عبدالمنعم.. وهذا موقفه من الانضمام لـ منتخب مصر

محطة تحيا مصر

النقل تكشف تفاصيل مشروع “تحيا مصر 2” بميناء الدخيلة

ترشيحاتنا

القارئ الشيخ أحمد نعينع من شعائر صلاة الجمعة

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

خطبة الجمعة

توقير كبار السن وإكرامهم".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 28 نوفمبر 2025

الدعاء

أجمل دعاء في صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

بالصور

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس..تأثير خطير على القلب

تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب
تحذير من شرب القهوة على معدة فارغة مع دايت قاس تأثير خطير على القلب

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

فيديو

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد