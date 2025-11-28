السفيرة الأمريكية بمصر تطهو ديك رومي في المطبخ بمناسبة عيد الشكر

نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة فيديو تظهر فيه السفيرة الأمريكية بمصر هيرو مصطفى جارج وهي تطهو ديك رومي لضيوفها بالمطبخ بمناسبة عيد الشكر.

ظهرت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى بعفوية تامة وهي داخل المطبخ أثناء مراحل اعدادها الطعام لضيوفها من داخل المطبخ.

وتحدثت هيرو عن أهمية عيد الشكر بالنسبة لها، واصفة اياه بأنه العطلة الأمريكية المفضلة لديها.

وكشفت السفيرة الأمريكية بالقاهرة عن وصفتها السرية للطبخ من خلال عمل كل الأكلات من القلب قبل كل شيء

واختتمت الفيديو بأهمية هذا العيد للتفكير وللشكر عن النعم الكثيرة في الحياة، وهنا تكمن أهمية عيد الشكر.