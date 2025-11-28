«دولة التلاوة» يقترب من 200 مليون مشاهدة.. الليلة إعلان نجوم الحلقة وجوائز مليونية للفائزين في رمضان

تنطلق اليوم حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة، والذي لامس عدد مشاهداته على مختلف المنصات الإلكترونية حاجز الـ200 مليون مشاهدة.

أسماء نجوم حلقة اليوم في برنامج دولة التلاوة

وكتب الإعلامي أحمد فايق المشرف العام على برنامج دولة التلاوة، عبر حسابه على فيس بوك: نجوم حلقة دولة التلاوة:

-على أحمد أحمد عثمان

-عمر علي عوض

-محمود كمال الدين محمود

-خالد عطية عبدالخالق

-محمد سامي محمد سليمان

مفاجأة سارة لكل المحبين.

فيما أعلن الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الليلة الأولى من شهر رمضان ستشهد إعلان الفائزين في برنامج دولة التلاوة عن فرعي الترتيل والتجويد، مع تنظيم احتفال كبير لتكريم الثلاثة الأوائل في كل فرع.

وأوضح المتحدث، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفائز بالمركز الأول في كل من فرعي الترتيل والتجويد سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف كاملًا بصوته وإذاعته على قناة مصر للقرآن الكريم، كما سيحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف جنيه، بينما ينال صاحب المركز الثالث 250 ألف جنيه.

ويأتي البرنامج في إطار دعم الدولة للمواهب القرآنية وإبراز الأصوات المتميزة في مصر والعالم الإسلامي.