منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو

أكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد من يوم الأحد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، موضحة أن البلاد تسجل اليوم 25 و26 درجة، لكن من يوم الأحد ستشهد البلاد درجات حرارة تسجل 22 درجة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن السبب في ذلك تعرض البلاد لـ منخفض جوي في طبقات الجو، وكتل هوائية معتدلة وباردة ومنخفضة في قيم درجات حرارتها.

ارتداء الملابس الشتوية

 

وطالبت من المواطنين بـ ارتداء الملابس الشتوية، حتى لا يتعرض المواطنين لـ نزلات برد خلال هذه الفترة، وذلك بسبب التقلبات الدوية والانخفاضات في درجات الحرارة.

وكشفت أن البلاد أيضًا تشهد اختلاف كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل ولذلك على الجميع ارتداء جاكت، في أثناء الخروج من البيت.

 وقدمت القناة بيان بدرجات الحرارة:المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 16
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 26 16
دمنهور 26 15
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 26 16
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 25 14
دمياط 23 16
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 25 12
رفح 24 12
رأس سدر 24 13
نخل 22 11
كاترين 18 08
الطور 25 16
طابا 23 14
شرم الشيخ 27 20
الإسكندرية 25 15
العلمين 24 14
مطروح 23 12
السلوم 24 13
سيوة 23 10
رأس غارب 26 18
الغردقة 26 19
سفاجا 27 19
مرسى علم 28 20
الشلاتين 28 25
حلايب 26 23
أبو رماد 27 23
رأس حدربة 26 23
الفيوم 25 11
بني سويف 25 11
المنيا 24 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 13
قنا 27 15
الأقصر 30 16
أسوان 30 18
الوادي الجديد 28 10
أبوسمبل 29 20

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الأرصاد درجات الحرارة

