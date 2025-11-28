قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
عقب مواجهة الليلة.. بعثة الأهلي تعود للقاهرة بعد مباراة الجيش الملكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأرصاد الجوية توجه تحذيرا عاجلا لطلاب المدارس بسبب نزلات البرد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

ردت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال " هناك انتشار لـ  بعض الأمراض التنفسية خلال هذه الأيام، وأن الكثير من الطلاب لديهم امتحانات".

وقالت إن هناك فارق في درجات الحرارة خلال اليوم الواحد، ولذلك على جميع الطلاب والمواطنين ارتداء الملابس المناسبة، لحالة الجو ومتابعة النشرات الجوية، حتى لا يصاب أحد بالبرد، وأن أفضل ملابس خلال هذه الفترة هي الملابس الشتوية الخفيفة، أن الخريفية.

الأسبوع الأول من الشهر المقبل

 

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن البلاد خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وأنها تنصح المواطنين بارتداء الملابس المناسبة.

وأوضحت أن الجو مستقر، ولكن فارق الحرارة بين اليوم والثاني يخدع المواطنين، ولذلك على الجميع الحذر من التغيرات في الأحوال الجوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية (اعتبارا من الساعة ٣ فجراً وحتى الساعة ٩ صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرص ستكون مهيئة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على بعض المناطق من ( حلايب- شلاتين).

وهناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الجمعة 26 درجة مئوية.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم


وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من حلايب والشلاتين إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح أحياناً على مناطق من سيوة - السلوم- مطروح.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر :

 

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 26 16
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 26 16
دمنهور 26 15
وادي النطرون 25 15
كفر الشيخ 24 14
المنصورة 26 16
الزقازيق 25 15
شبين الكوم 25 14
طنطا 25 14
دمياط 23 16
بورسعيد 23 17
الإسماعيلية 27 13
السويس 26 14
العريش 25 12
رفح 24 12
رأس سدر 24 13
نخل 22 11
كاترين 18 08
الطور 25 16
طابا 23 14
شرم الشيخ 27 20
الإسكندرية 25 15
العلمين 24 14
مطروح 23 12
السلوم 24 13
سيوة 23 10
رأس غارب 26 18
الغردقة 26 19
سفاجا 27 19
مرسى علم 28 20
الشلاتين 28 25
حلايب 26 23
أبو رماد 27 23
رأس حدربة 26 23
الفيوم 25 11
بني سويف 25 11
المنيا 24 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 13
قنا 27 15
الأقصر 30 16
أسوان 30 18
الوادي الجديد 28 10
أبوسمبل 29 20

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية امتحانات حالة الجو

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة اليوم .. كن جميلًا ترى الوجود جميلًا

الدعاء

أجمل دعاء في صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

علي جمعة

علي جمعة: الرضا بقضاء الله سبيل الطمأنينة.. و«منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهتُه»

بالصور

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها
بعد تكرار إصابة أطفال مشاهير بفيروسات… أطباء يحذرون: 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت
آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد… رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ
أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

