الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد شبورة صباحية لليوم الثالث على التوالي، وأنه تم غلق بعض الطرق منها طريق القاهرة الإسكندرية، وذلك حفاظا على المواطنين.

وأشارت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى إلى أن الشبورة تظهرمن الساعة 4 فجرا حتى ظهور الشمس، وأنه بعد ظهور الشمس تختفي الشبورة، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية تختلف من منطقة لآخرى، ولذلك عندما نجد الشبورة يجب تشغيل كشاف الشبورة والسير بسرعات منخفضة، وأن يتم اتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث.



وأوضحت أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وأن العظمى اليوم متوقع تكون من 30 إلى 31 درجة، وأن ذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية.



وأضافت أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة، وأن فار درجات الحرارة من النهار لليل تصل لـ 10 و 12 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج في المساء.