تعادل سلبي بين باير ليفركوزن وإسكولا فيرشافيا ببطولة الأهلي الدولية للناشئين

انتهت مباراة باير ليفركوزن الألماني وإسكولا فيرشافيا البولندي بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مواجهات اليوم الأول من بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري. وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة مجموعة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة، حيث حاول الفريقان الوصول إلى مرمى الآخر طوال شوطي اللقاء، إلا أن جميع المحاولات لم تترجم إلى أهداف، لينتهي اللقاء بتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

ويشارك في البطولة 18 فريقًا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، في إطار استراتيجية النادي الأهلي الهادفة إلى تعزيز الاحتكاك الدولي لقطاع الناشئين، وتطوير مهاراتهم الفنية والبدنية من خلال منافسات تضم مدارس كروية متنوعة من مختلف دول العالم.