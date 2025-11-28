إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

أصيب 4 أطفال في حادث إنقلاب تروسيكل وقع ، اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوي الغربي مدخل قرية العتامنة بمركز منفلوط في أسيوط.

إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي مدخل قرية العتامنة ووجود مصابين.

إصابة 4 أطفال



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " محمد أحمد متطلب " 12 عامًا، و " كريم أحمد رجب " 11 عامًا ، و عبده محمد عبدالنبي"10 أعوام، و شقيقه " كريم محمد عبدالنبي" 14 عامًا، وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.