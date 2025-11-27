أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس إثر إنقلاب سيارة "7 راكب" بطريق مطار أسيوط ناحية مصنع الأسمنت، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق مطار أسيوط



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة بطريق مطار أسيوط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز شرطة أسيوط والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة "7 راكب " وأسفر الحادث عن اصابة كلا من حسام الدين أشرف محمد، 31 عامًا ، كسر بالقدم اليمنى، و حسن سيد حسن، 48 عامًا ، كدمات متعددة ، و محمود عرفة أحمد، 40 عامًا ، كسر بالذراع الأيسر ، و أحمد العدوي محمد، 46 عامًا ، ما بعد الارتجاج، و أحمد حسن عبدالسميع، 37 عامًا، كسر بالفقرات.

وجرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.