إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي

أصيب 5 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث إنقلاب سيارة "تمانية" بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي مدخل مدينة أسيوط الجديدة في اتجاه سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة لتلقي الإسعافات اللازمة.

إنقلاب سيارة تمناية مدخل طريق سوهاج / أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة" تمناية " مدخل طريق سوهاج / أسيوط الجديدة بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم و سيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من فرحة شاكر حسن، 55 عامًا، و يوسف مهران عامر، 13 عامًا، و أنور عامر عبد اللاه، 65 عامًا، و هبة شافع محمود, 50 عامًا، و إبراهيم أنور عامر, 15 عامًا.

وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي العلاج

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.