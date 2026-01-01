قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات إيران .. قوات الأمن تطلق النار على المتظاهرين
شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي وسندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي
حكام مواجهة مصر وبنين في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا
سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 1-1-2026.. تحرك جديد
هدايا تذكارية وتخفيضات.. مصر للطيران تحتفل بالعام الجديد مع المسافرين في مطار القاهرة
الدور الأول في أمم أفريقيا 2025 .. أرقام قياسية ومشاهد استثنائية
الإعلاميين: قرار المتحدة بمنع تغطية أخبار مشاهير السوشيال ميديا يحفظ هوية المجتمع
شهداء بلا قصف في غزة.. أم تحترق مع طفلتها ورضيعة تموت بردًا
تحول رقمي شامل.. الضرائب توضح مزايا تطبيق منظومة Pay Roll
كانت نموذجًا نادرًا في الأخلاق| مُحفِّظة قرآن تفتح صندوق أسرار بطلة العالم الراحلة.. خاص
منخفض قطبي يضرب مصر.. تحذير عاجل للمزارعين لحماية المحاصيل
الولايات المتحدة تحث بكين على وقف الضغط العسكري على تايوان
عقوبات صارمة على التعدي على شبكات المصارف والمياه وفقا لـ قانون الموارد المائية

حسن رضوان

أصدر القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز كفاءة إدارة المياه، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للمصادر المائية التقليدية وغير التقليدية لدعم الميزان المائي.

ويحظر القانون التعرض لأي منشآت أو معدات أو شبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات، أو شبكات الري المطور والمواسير المغطاة، سواء كان ذلك بإتلاف أجزاء منها، أو اختلاسها، أو ردمها، أو إلقاء مخلفات بها، أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها، أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي، أو إقامة منشآت أو مزارع سمكية عليها.

ويُلزم القانون المهندس المختص بإثبات أي مخالفات، مع تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية خلال أقصى مدة أربعة أيام، وإلا تقوم الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقة المخالف.

ويشدد القانون على أن المخالف يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تضاعف العقوبة في حالة العودة، مما يعكس جدية الدولة في حماية البنية التحتية للمياه وضمان الاستخدام الرشيد لمواردها.

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين

إليك المواعيد والشروط.. نقابة المهندسين تعلن فتح باب الترشح للانتخابات

الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين

ضغوط الفيسبوك جابت نتيجة.. تحرك عاجل من الأطباء البيطريين لاحتواء غضب الأعضاء

الإمام الصادق المهدي

المنظمة العربية تحيي ذكرى الصادق المهدي وتؤكد: السودان أغنى بشعبه ووحدته

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

