محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بالمطيعة لتلاعبها في 418 طن سولار مدعم

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط محطة وقود بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط بعد ثبوت تلاعبها في كمية تصل إلى 418 طنًا من السولار المدعم، تم تصريفها بشكل غير قانوني بهدف طرحها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتنسيق مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الرقابة على تداول المنتجات البترولية

وأوضح المحافظ أن الحملة، التي قادها خالد محمد وكيل وزارة التموين، وبالاشتراك مع المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وفريق من الادارة العامة للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول، برئاسة تامر محمد وعضوية عبد الناصر كامل وخالد يوسف على تمكنت من ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة، بمشاركة عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر، وماهر صبحى مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

إحالة المسؤولين عن المحطة إلى النيابة

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المسؤولين عن المحطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالوقود أو التلاعب بحقوق المواطنين.

وشدد على أن الجهود مستمرة لإحكام الرقابة على سوق المنتجات البترولية وضمان توافر الوقود والبوتاجاز دون انقطاع أو احتكار، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط توفر خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.