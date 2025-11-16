محافظ أسيوط: استمرار تطهير ترعتي الوليدية ونجع حمادي لضمان وصول المياه للمزارعين

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود تطهير ترعتي الوليدية ونجع حمادي ورفع الحشائش لضمان وصول المياه حتى نهايات الترع، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

بدء أعمال نزع الحشائش على ترعة الوليدية

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري، برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة لري أسيوط برئاسة المهندس أبو العيون عرفات، واصلت أعمال تطهير ترعة نجع حمادي الغربية وترعة خياط، بالإضافة إلى بدء أعمال نزع الحشائش على ترعة الوليدية، وذلك بهدف تطهير الترع والمصارف باستخدام معدات الري المتنوعة مثل الكباش والصنادل والحفارات طويلة الأذرع.

وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر الجهود لدعم المزارعين وتوفير المياه اللازمة لهم، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدًا على ضرورة رفع نواتج التطهير ونقلها إلى أماكن بعيدة عن الكتلة السكانية، للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة النقل والمرور.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بالإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات عبر الخط الساخن (114)، أو الأرقام الأرضية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة البلاغات والتعامل معها فورًا.