نتنياهو يعود إلى إسرائيل بعد زيارته لفلوريدا

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له ولاية فلوريدا عائدين إلى إسرائيل، في ختام زيارة دولية استمرت خمسة أيام.



شارك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، أمس في احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة في مار- أ- لاغو بولاية فلوريدا الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو هو الزعيم الأجنبي الوحيد المدعو إلى هذا الحفل والوحيد الذي شارك في حفل للرئيس الأمريكي على الإطلاق.

وكان ترامب قد استقبل نتنياهو رسميًا في بالم بيتش مطلع الأسبوع، حيث ناقش الجانبان على مدار يومين المرحلة التالية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى تطورات الملف الإيراني. وسبق أن ألمح ترامب، مازحًا، إلى إمكانية دعوة نتنياهو لحفل رأس السنة، وهو ما تحقق بالفعل.