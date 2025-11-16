قطع المياه عن بعض المناطق في أسيوط لمدة 13 ساعة

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط عن قطع المياه عن بعض المناطق ( عزبة العوامة ـ عزبة المصرف ـ عزبة محمد خليل ) ، بالإضافة إلى انقطاع أو ضعف المياه ببعض المناطق المتفرقة بقرية عزبة الجرف وشقلقيل اليوم، وذلك اعتبار من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 10 مساء ولمدة 13 ساعة .



وارجعت الشركة سبب الأنقطاع نظرا لتنفيذ أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة المعابدة المرشحة .

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو عن طريق الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/ والموبيل أبليكيشن، لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى .