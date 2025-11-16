قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

للمرة الثانية… تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه البدرشين المرشحة

العاملين بمياه البدرشين
العاملين بمياه البدرشين
آية الجارحي

أعلن المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه البدرشين المرشحة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تجديد الاعتماد جاء بعد نجاح المحطة في اجتياز جميع الاختبارات والمعايير المطلوبة لتجديد الشهادة، والتي شملت التفتيش على أقسام التشغيل، والصيانة، ومراقبة الجودة، والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف حفناوي أن محطة مياه البدرشين تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ٦٨٠٠٠ م³/يوم، وتخدم ما يقرب من ٦٠٠ ألف مواطن من سكان مركز وقرى البدرشين.

وأشار إلى أن الشركة تواصل جهودها في تأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة، بما يعزز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مياه الشرب الصرف الصحي مياه البدرشين مياه الشرب بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

ترشيحاتنا

المتهمون

روجوا شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون

مجلس النواب

المكافأة الشهرية للنواب تكشف أرقاما غير متوقعة

وزارة المالية

الحكومة تعلن قبول استثمارت بـ98.623 مليار جنيه.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة المصرية

بالصور

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد