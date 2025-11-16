للمرة الثانية… تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه البدرشين المرشحة

أعلن المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة مياه البدرشين المرشحة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تجديد الاعتماد جاء بعد نجاح المحطة في اجتياز جميع الاختبارات والمعايير المطلوبة لتجديد الشهادة، والتي شملت التفتيش على أقسام التشغيل، والصيانة، ومراقبة الجودة، والموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف حفناوي أن محطة مياه البدرشين تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ ٦٨٠٠٠ م³/يوم، وتخدم ما يقرب من ٦٠٠ ألف مواطن من سكان مركز وقرى البدرشين.

وأشار إلى أن الشركة تواصل جهودها في تأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على تلك الشهادة، بما يعزز كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.