الملكة رانيا: برفقة سيدنا أحلى ختام لعام مضى وأجمل بداية لعام جديد

هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله، اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الأردني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، معربة عن تمنياتها بأن يكون عاما يحمل الخير والسلام للجميع.

ونشرت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة تجمعها بصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني، وعلقت عليها قائلة: "برفقة سيدنا أحلى ختام لعام مضى، وأجمل بداية لعام جديد. كل عام وأنتم بخير وسلام".

وفي وقت سابق، علقت الملكة رانيا علي خسارة منتخب الأردن أمام منتخب المغرب في بطولة كأس العرب .

وكتبت رانيا عبر اكس :" فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة! شكراً على تمثيل بلدنا بأجمل صورة وعلى كل لحظة فرح عشناها معكم. وشكراً للجمهور… ما قصرتوا! ومبروك للمنتخب المغربي الشقيق.



نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.