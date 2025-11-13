رئيس مياه الشرب بالجيزة يشرف على إصلاح كسر خط الحمأة قطر ٨٠٠ مم بمدينة الشيخ زايد

يتابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال إصلاح كسر خط الحمأة قطر ٨٠٠ مم بمدينة الشيخ زايد، يرافقه عدد من قيادات الشركة ومسؤولي الصيانة والطوارئ.

ووجه رئيس مياه الشرب بالجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية الخدمة، مشدداً على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل.

وأكد المهندس محمد حفناوي على أهمية تقديم خدمات مميزة للمواطنين ومتابعة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بصورة مستمرة، لضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني محافظة الجيزة.





