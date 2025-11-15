قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
اقتصاد

القابضة للمياه تعتمد حزمة من القرارات لصالح العاملين

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

 أعلن المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، اتخاذ مجموعة من القرارات لصالح العاملين.

وجاءت تلك القرارات في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على دعم العاملين وتحسين بيئة العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي

أوضح أن  القطاع المالي بالشركة  تعاون مع قطاع الموارد البشرية بالشركات التابعة بمراجعة الفروق الضريبية الناتجة عن التسويات الضريبية مع التنبيه علي سرعة تسويتها للعاملين بحد اقصي 31/12/2025 علي ان لا تتعدي النسبة المجنبة للعاملين بحد اقصي 20% لحين الانتهاء من الفحص الضريبي علي ان تلتزم الشركات التابعة بحساب الضريبة مستقبلا من خلال منظومة توحيد ضريبة المرتبات والاجور.

وأوضح أنه جار تصحيح اوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة وفقا للضوابط الموضوعة والتي تم ارسالها للشركات التابعة ، ووفقاً لخطة العمالة بالشركة وفى ضوء إجراءات التوظيف الموحدة.

وذكر أنه سيكون حافز التميز للمحصلين بعقد العمل الموحد خارج الحد الأدنى وفقاً لما نص عليه العقد المشار إليه، و الالتزام من قبل الشركات التابعة بتنفيذ تعليمات الشركة القابضة السابق إرسالها للشركات بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بالعلاوات وفقاً للملاءة المالية لكل شركة.

كما تم دراسة قيمة (بدل المياه – بدل الوجبة) من خلال الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع الملاءة والقدرة المالية، و التزام الشركات التابعة بتطبيق الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية وفقاً لكتاب الشركة القابضة المؤرخ 28/8/2025.

بالإضافة إلي الالتزام بتطبيق نصوص لائحة شئون العاملين علي العقود المؤقتة وقيام مجلس ادارة كل شركة تابعة بوضع ضوابط وقيمة مصروفات الانتقال للعاملين في الشركة بما يتماشي مع الاسعار الحالية .

وأوضحت الشركة أنه لا يكون التحويل إلى الإدارة العامة للشئون القانونية إلا فى حالة ثبوت مخالفة العامل للوائح والقواعد المنظمة للعمل، وذلك بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة.

القطاع المالي اخبار مصر مال واعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاستقرار الوظيفي

