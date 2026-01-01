النائب أحمد حافظ: الدولة تمضي بثبات نحو تنمية شاملة والمواطن في صدارة الأولويات

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز مسارات التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، في ظل توجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية، أن المرحلة الحالية تشهد جهودًا مكثفة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ أسس الدولة الحديثة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار أحمد حافظ إلى أن وحدة الصف الوطني والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمواطنين يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية يتطلبان تكاتف الجميع خلف مشروع وطني واضح يستهدف مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن حزب حماة الوطن يواصل دوره الداعم لجهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية، ومساندة السياسات التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.

واختتم النائب أحمد حافظ تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل والإنجازات على أرض الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويدفع بمسيرة البناء والتنمية إلى الأمام.