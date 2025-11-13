جولات ميدانية.. السمة الأبرز في الأيام الأولى لرئيس القابضة للمياه والصرف

منذ اللحظة الأولى لتوليه مهام منصبه، اختار المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تكون المتابعة الميدانية والوجود في مواقع العمل نهجًا ثابتًا في إدارة المنظومة، ترجمةً لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرصًا على الدفع بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي نحو مزيد من التطوير والكفاءة.

فخلال أيامه الأولى، تحرك رئيس القابضة بين المحافظات المختلفة، متنقلًا بين الاجتماعات والزيارات الميدانية، في جولات موسعة شملت محافظات المنيا والفيوم والقاهرة، لتفقد المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة أداء الشركات التابعة، والاستماع إلى القيادات والعاملين في مواقع التنفيذ.

من المنيا إلى الفيوم... المتابعة الميدانية أولويات العمل

استهل المهندس أحمد جابر جولاته بمحافظة المنيا، حيث عقد اجتماعًا مع المهندس حسن يحيى حسن، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال مستشار قطاع المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وخلال جولته الميدانية، تفقد رئيس القابضة عددًا من المحطات الرئيسية — منها محطة بني حسن الشروق، وتوسعات محطة جنوب ملوي، ومحطتا حديد ومنجنيز الأشمونين وتندة — مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للمواطنين بجودة عالية.

كما عقد لقاءً موسعًا مع العاملين بالشركة، شدد خلاله على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل إجراءات التحول الرقمي في التحصيل ومتابعة التشغيل، مع ضرورة تحصيل مستحقات الشركة المالية وحماية مواردها من أي تعديات أو خلسة، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية وطنية.

الفيوم... تكثيف الجهود وسرعة الإنجاز

وفي محافظة الفيوم، عقد المهندس أحمد جابر اجتماعًا موسعًا بمحطة مياه قحافة، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة، والمهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس شركة مياه الفيوم، وعدد من رؤساء الشركات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمختلف المحافظات.

وشدد رئيس القابضة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع وتيرة العمل لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت، ثم توجه لتفقد توسعات محطتي قحافة والعزب، حيث تابع الأعمال الجارية ميدانيًا، موجهًا بسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة الفنية.

وأكد أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متتابعة لجميع الشركات التابعة لمراجعة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

القاهرة... المتابعة التقنية والتشغيل الذاتي

ولم تتوقف الجولات عند المحافظات، إذ زار المهندس أحمد جابر شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حيث استقبله المهندس عادل حسن رئيس الشركة وعدد من قياداتها التنفيذية.

بدأ الزيارة باجتماع موسع تناول سبل تعزيز التشغيل الذاتي وترشيد النفقات وتبادل الخبرات بين الشركات، ثم تفقد غرفة السيرفر المركزي ووحدة الطوارئ، واطلع على منظومة الربط الإلكتروني وآليات المتابعة الفورية لغرف العمليات.

كما تفقد محطة الأميرية للصرف الصحي، التي تُعد من أكبر المحطات في القاهرة بطاقة تصميمية تتجاوز 2.4 مليون متر مكعب يوميًا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل المعالجة الحديثة التي تخدم نحو 60% من سكان العاصمة.

وخلال الزيارة، شهد رئيس القابضة اصطفاف معدات الشركة لمراجعة مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع أي طارئ، مشيدًا بانضباط العاملين والفرق الفنية، مؤكدًا أن العاملين في مواقع التشغيل هم الركيزة الأساسية لاستدامة الخدمات ونجاح المنظومة.

رؤية متكاملة وتقدير للعاملين

واختتم رئيس القابضة جولاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالشركات التابعة على ما يبذلونه من جهود مخلصة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين الإدارات الفنية والإدارية لتحقيق التطوير المستدام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.