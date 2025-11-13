قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولات ميدانية.. السمة الأبرز في الأيام الأولى لرئيس القابضة للمياه والصرف

جولات المهندس أحمد جابر
جولات المهندس أحمد جابر
آية الجارحي

منذ اللحظة الأولى لتوليه مهام منصبه، اختار المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  أن تكون المتابعة الميدانية والوجود في مواقع العمل نهجًا ثابتًا في إدارة المنظومة، ترجمةً لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحرصًا على الدفع بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي نحو مزيد من التطوير والكفاءة.

فخلال أيامه الأولى، تحرك رئيس القابضة بين المحافظات المختلفة، متنقلًا بين الاجتماعات والزيارات الميدانية، في جولات موسعة شملت محافظات المنيا والفيوم والقاهرة، لتفقد المشروعات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة أداء الشركات التابعة، والاستماع إلى القيادات والعاملين في مواقع التنفيذ.

من المنيا إلى الفيوم... المتابعة الميدانية أولويات العمل

استهل المهندس أحمد جابر جولاته بمحافظة المنيا، حيث عقد اجتماعًا مع المهندس حسن يحيى حسن، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد جلال مستشار قطاع المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وخلال جولته الميدانية، تفقد رئيس القابضة عددًا من المحطات الرئيسية — منها محطة بني حسن الشروق، وتوسعات محطة جنوب ملوي، ومحطتا حديد ومنجنيز الأشمونين وتندة — مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة الخدمة للمواطنين بجودة عالية.

كما عقد لقاءً موسعًا مع العاملين بالشركة، شدد خلاله على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتفعيل إجراءات التحول الرقمي في التحصيل ومتابعة التشغيل، مع ضرورة تحصيل مستحقات الشركة المالية وحماية مواردها من أي تعديات أو خلسة، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية وطنية.

الفيوم... تكثيف الجهود وسرعة الإنجاز

وفي محافظة الفيوم، عقد المهندس أحمد جابر اجتماعًا موسعًا بمحطة مياه قحافة، بحضور الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة، والمهندس وليد سعيد إسماعيل رئيس شركة مياه الفيوم، وعدد من رؤساء الشركات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمختلف المحافظات.

وشدد رئيس القابضة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع وتيرة العمل لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت، ثم توجه لتفقد توسعات محطتي قحافة والعزب، حيث تابع الأعمال الجارية ميدانيًا، موجهًا بسرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة الفنية.

وأكد أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات ضمان الكفاءة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متتابعة لجميع الشركات التابعة لمراجعة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

القاهرة... المتابعة التقنية والتشغيل الذاتي

ولم تتوقف الجولات عند المحافظات، إذ زار المهندس أحمد جابر شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حيث استقبله المهندس عادل حسن رئيس الشركة وعدد من قياداتها التنفيذية.

بدأ الزيارة باجتماع موسع تناول سبل تعزيز التشغيل الذاتي وترشيد النفقات وتبادل الخبرات بين الشركات، ثم تفقد غرفة السيرفر المركزي ووحدة الطوارئ، واطلع على منظومة الربط الإلكتروني وآليات المتابعة الفورية لغرف العمليات.

كما تفقد محطة الأميرية للصرف الصحي، التي تُعد من أكبر المحطات في القاهرة بطاقة تصميمية تتجاوز 2.4 مليون متر مكعب يوميًا، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل المعالجة الحديثة التي تخدم نحو 60% من سكان العاصمة.

وخلال الزيارة، شهد رئيس القابضة اصطفاف معدات الشركة لمراجعة مدى جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع أي طارئ، مشيدًا بانضباط العاملين والفرق الفنية، مؤكدًا أن العاملين في مواقع التشغيل هم الركيزة الأساسية لاستدامة الخدمات ونجاح المنظومة.

رؤية متكاملة وتقدير للعاملين

واختتم رئيس القابضة جولاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين بالشركات التابعة على ما يبذلونه من جهود مخلصة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الجهود بين الإدارات الفنية والإدارية لتحقيق التطوير المستدام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

الصرف الصحي المجتمعات العمرانية الإسكان حياة كريمة الربط الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

أرشيفية

هل تتسبب مشروبات الطاقة في توقف عضلة القلب؟ طبيبة تحذر من المخاطر الصحية

صورة أرشيفية

نايلة الخاجة: فخورة بمشاركة أول فيلم إماراتي طويل في مهرجان القاهرة السينمائي

صورة أرشيفية

الفعاليات الثقافية في اليونان تعزز السياحة المصرية والحوار بين الشعوب

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد