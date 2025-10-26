تكليف المهندس أحمد جابر بأعمال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتكليف المهندس أحمد جابر، القيام بمهام وأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اعتباراً من 1/11/2025، ولحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما أصدر المهندس شريف الشربيني، قراراً بتكليف المهندس ممدوح أحمد رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالعمل مستشاراً فنياً لوزير الإسكان – للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة اعتباراً من 1/11/2025.

وفي وقت سابق أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير خدمات المياه والصرف الصحي بمصر، مشيرًا إلى أن التوجه نحو حساب والتحقق من البصمة الكربونية يواكب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية، ويدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن الشركة القابضة، بالتعاون مع الشركات التابعة، ماضية في تطبيق أحدث المعايير الدولية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة البيئية.

ونظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة زيارة ميدانية إلى محطة الصرف الصحي بمنطقة زنين – إحدى كبرى محطات الصرف الصحي في مصر والمقامة على مساحة 96 فدان – وذلك كخطوة أولى ضمن إجراءات التحقق من تقرير البصمة الكربونية الصادر عن الشركة.

تأتي هذه الخطوة تحت إشراف مباشر من الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بما يعكس التزامًا مؤسسيًا راسخًا بتطبيق المواصفات القياسية الدولية.