غدًا.. قطع مياه الشرب لمدة ساعتين عن مدينة الحامول بكفر الشيخ

أعلنت منطقة مياه الشرب بمدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عن توقف محطة مياه الشرب الرئيسة بالمدينة عن العمل غدًا الأربعاء، وذلك لمدة ساعتين تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة العاشرة صباحًا.

وأوضحت المنطقة أن سبب التوقف يعود إلى فصل التيار الكهربائي من المصدر لإجراء أعمال صيانة دورية ضرورية في محطة المحولات الرئيسية المغذية للمحطة.

وطالبت منطقة مياه الشرب بالمواطنين في مدينة الحامول باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المعلنة لتجنب أي إزعاج قد يسببه هذا الانقطاع.