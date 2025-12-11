قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" تختتم متابعة أعمال التصويت في الدوائر الملغاة

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان

اختتمت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، متابعتها لأعمال التصويت على مدار يومين في الدوائر الـ30 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025. 

وحرصت الغرفة على المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية أولًا بأول، من خلال فرق الرصد الميداني بالمحافظات، لضمان انتظام التصويت وسير إجراءاته في مناخ يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وانعقدت الغرفة المركزية على مدار الساعة للاطلاع على مجريات المشهد الانتخابي، عبر تقارير دورية من غرف المتابعة الفرعية بالمحافظات، فضلًا عن التواصل المباشر عبر تقنية "زووم" لرصد أي ملاحظات، وذلك في إطار الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وبما يضمن مناخًا انتخابيًا منضبطًا يعكس المشاركة الشعبية.

وفى إطار المتابعة الميدانية، تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، وعدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، أعمال الغرفة المركزية، وأجروا اتصالات مع مسؤولي الأمانات في المحافظات للوقوف على حجم الإقبال داخل اللجان، ومتابعة موقف مرشحي الحزب. 

وشهدت المتابعة داخل الغرفة المركزية مشاركة كلا من أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ،  النائب فايز أبو حرب أمين القبائل والعائلات المصرية بالحزب وعضو مجلس الشيوخ، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، والنائب وسام إسماعيل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية أهمية المشاركة الانتخابية الفاعلة والإيجابية من المواطنين باعتبارها الضمانة الحقيقية لتجسيد إرادتهم في اختيار ممثليهم داخل البرلمان، واستكمال مسيرة التنمية والبناء وحماية مقدرات الوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

الجبهة الوطنية مجلس النواب انتخابات المرحلة الأولى العملية الانتخابية انتظام التصويت

