قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
يضم مركز ثقافيًا.. وضع حجر الأساس لمسجد قضاة مصر بالتجمع
رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة
كيلو الفراخ بـ 61 جنيه .. ومفاجأة في أسعار البانيه والبيض | تفاصيل
إنشاء أول مستشفى عالي التخصص في السويس | خدمات علاجية متقدمة
تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي
دورية عسكرية أمريكية سورية تتعرض لإطلاق نار في تدمر .. ووقوع إصابات
مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
الرياضية السعودية: محمد صلاح في جدة هذا الأسبوع
الأول يوتيوب | عمرو مصطفى تريند منصات الاستماع في الوطن العربي
وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وزيرة البيئة تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن شن غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية
غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية
قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنت غارة جوية دقيقة مكثفة ليلًا باستخدام صواريخ كينجال على مواقع عسكرية وصناعية وطاقة أوكرانية، ردًا على هجمات كييف على منشآت مدنية.

صواريخ باليستية روسية تقصف أوكرانيا

وجاء في بيان الدفاع الروسية : "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية غارة جوية مكثفة ليلًا باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وبحرية، وصواريخ كينجال الباليستية فرط الصوتية التي تُطلق من الجو، وطائرات مسيرة بعيدة المدى، على مؤسسات القطاع العسكري والصناعي الأوكراني ومنشآت الطاقة التابعة لها. وقد تحققت أهداف الغارة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة".

خسائر الجيش الأوكراني

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني خسر نحو 1355 جنديًا في معارك مع القوات الروسية على امتداد خطوط المواجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتُظهر آخر الإحصائيات أن الجيش الأوكراني خسر نحو 200 جندي ومركبة قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية كتيبة القتال الشمالية الروسية، وأكثر من 220 جنديًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية كتيبة القتال الغربية، ونحو 190 جنديًا ومركبة قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية كتيبة القتال الجنوبية.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 480 جنديًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الروسية "المركزية"، ونحو 230 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية مجموعة القتال "الشرقية"، ونحو 35 جنديًا وأربعة مستودعات عتاد في منطقة مسؤولية مجموعة القتال "دنيبر"، وفقًا لأحدث الإحصائيات.

الدفاع الروسية غارة جوية مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية صواريخ كينجال صواريخ باليستية روسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

أرشيفية

لو معاك شهادة بقيمة 300 ألف جنيه.. اعرف حكم الزكاة على أموالك

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جنش

جنش : ماكنتش بشجع الزمالك .. ميولي أكثر لـهذا النادي

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني لمتابعة إعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون

غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

الدفاع الروسية تعلن شن غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

تايلاند وكمبوديا

رئيس الوزراء التايلاندي: لا اتفاق لوقف إطلاق النار مع كمبوديا

بالصور

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية
طريقة عمل الزلابية

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة
أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

أغنى من البرتقال .. أبرز الفواكه الغنية بفيتامين C

الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C
الفواكه الغنية بفيتامين C

فيديو

مصطفى حجاج

مصطفى حجاج يطرح أغنية "دقات القلب".. فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد