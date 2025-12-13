الدفاع الروسية تعلن شن غارة جوية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنت غارة جوية دقيقة مكثفة ليلًا باستخدام صواريخ كينجال على مواقع عسكرية وصناعية وطاقة أوكرانية، ردًا على هجمات كييف على منشآت مدنية.

صواريخ باليستية روسية تقصف أوكرانيا

وجاء في بيان الدفاع الروسية : "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على منشآت مدنية داخل الأراضي الروسية، شنت القوات المسلحة الروسية غارة جوية مكثفة ليلًا باستخدام أسلحة دقيقة أرضية وبحرية، وصواريخ كينجال الباليستية فرط الصوتية التي تُطلق من الجو، وطائرات مسيرة بعيدة المدى، على مؤسسات القطاع العسكري والصناعي الأوكراني ومنشآت الطاقة التابعة لها. وقد تحققت أهداف الغارة، حيث أصابت جميع الأهداف المحددة".

خسائر الجيش الأوكراني

وأشارت إلى أن الجيش الأوكراني خسر نحو 1355 جنديًا في معارك مع القوات الروسية على امتداد خطوط المواجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وتُظهر آخر الإحصائيات أن الجيش الأوكراني خسر نحو 200 جندي ومركبة قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية كتيبة القتال الشمالية الروسية، وأكثر من 220 جنديًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية كتيبة القتال الغربية، ونحو 190 جنديًا ومركبة قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية كتيبة القتال الجنوبية.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، خسر الجيش الأوكراني أكثر من 480 جنديًا، وثلاث دبابات، وأربع مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية مجموعة القتال الروسية "المركزية"، ونحو 230 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة في منطقة مسؤولية مجموعة القتال "الشرقية"، ونحو 35 جنديًا وأربعة مستودعات عتاد في منطقة مسؤولية مجموعة القتال "دنيبر"، وفقًا لأحدث الإحصائيات.