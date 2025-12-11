قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط 14 ألف جنيه
برلمان

عمليات حماة الوطن تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء الاقتراع بالدوائر الملغاة

حسن رضوان

تتابع غرفة العمليات المركزية بحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، أعمال الفرز في انتخابات مجلس النواب 2025 بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى.

جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إغلاق لجان التصويت في 30 دائرة انتخابية، في الموعد المحدد في تمام التاسعة من مساء اليوم، وبدء عمليات فرز الأصوات.

وأشادت غرفة عمليات حماة الوطن، بحرص المواطنين في الدوائر التي شهدت الانتخابات على ممارسة حقهم الدستوري، والخروج لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت الانتخابي.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن خروج الناخبين لصناديق الاقتراع، يؤكد حالة الوعي بين المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية، وثقة منهم في أن صوتهم له تأثير في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب المقبل.

وأكدت غرفة العمليات، أن الجهات المعنية قامت بدورها على النحو الأمثل في التعامل مع أي شكاوى خلال عمليات التصويت على مدار اليومين، وهو الأمر الذي يؤكد الحرص على خروج العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

